Jury haalt Brit Tarling uit Parijs-Roubaix na hangen aan auto

De Britse wielrenner Joshua Tarling heeft zijn illegale poging terug te keren in de eerste groep in Parijs-Roubaix moeten bekopen met diskwalificatie. De renner van het Britse Ineos Grenadiers moest door een lekke band van de fiets en probeerde die verloren tijd in te halen door aan zijn ploegleiderswagen te gaan hangen.

De jury zag wat ook op tv-beelden te zien was en besloot de Europees kampioen tijdrijden uit koers te halen. Tarling was bezig aan zijn tweede Parijs-Roubaix. De 20-jarige renner finishte vorig jaar buiten de tijdslimiet.