Nederlands kampioen Dylan van Baarle start zondag niet in de wielerklassieker Parijs-Roubaix. De oud-winnaar van de zware koers over de kasseien voelt zich niet lekker en heeft zich kort voor aanvang afgemeld, liet zijn ploeg Visma – Lease a Bike kort voor aanvang weten op X. Van Baarle won Parijs-Roubaix in 2022.