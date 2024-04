Teambaas Mercedes: Verstappen al zeker van vierde wereldtitel

Het seizoen in de Formule 1 telt nog twintig races, maar teambaas Toto Wolff van Mercedes weet nu al dat Max Verstappen voor de vierde keer wereldkampioen wordt. “Niemand kan dit jaar Max tegenhouden. Zijn auto is spectaculair goed en hij rijdt spectaculair goed”, zei Wolff in Suzuka nadat de Nederlander van Red Bull voor het derde jaar op rij de Grote Prijs van Japan had gewonnen.

Verstappen won dit jaar ook de races in Bahrein en Saudi-Arabië. In de Grote Prijs van Australië viel hij uit met remproblemen. “Dit seizoen gaat het er eigenlijk alleen nog om wie de beste van de rest is. Red Bull ligt ver voor, dan komen de andere teams. Ook Mercedes zal moeten vechten voor die tweede plaats, dat is de realiteit”, zei de baas van Mercedes, die aan het einde van dit jaar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ziet vertrekken naar Ferrari. Hoewel Verstappen nog een langjarig contract heeft bij Red Bull, is bekend dat Wolff heel graag Verstappen in 2025 naar Mercedes haalt.

Mercedes presteerde in Japan matig. George Russell eindigde als zevende op 46 seconden van Verstappen. Hamilton werd negende. Wolff zag niettemin lichtpuntjes. “Als je alleen maar naar de cijfers kijkt, is dat niet goed. Maar we hebben wel vooruitgang geboekt in de afstellingen van de auto. Er is hoop dat het de komende races beter zal gaan.”