Handbalkeepster Ten Holte droomt al van olympisch debuut

Handbalster Yara ten Holte droomt ervan in Parijs op het veld te staan tijdens de Olympische Spelen. Die kans is vrij groot, want de 24-jarige Almeerse is de onbetwiste eerste keepster van het Nederlands team. De komende dagen moet Oranje in Spanje nog wel een ticket voor Parijs afdwingen in het olympisch kwalificatietoernooi.

“Ik was drie jaar geleden als reserve mee naar de Spelen in Tokio, maar toen heb ik weinig van de olympische sfeer meegekregen”, herinnert de keepster van de Deense club Odense zich de Spelen tijdens de coronapandemie. “Ik mocht wel meetrainen, maar na de training ging ik in de taxi naar een hotel, terwijl de rest van de ploeg in de bus stapte richting het olympisch dorp. Tijdens de wedstrijden zat ik op de tribune, maar daar ontbrak ook elke sfeer omdat er geen publiek was”.

De missie om in Spanje het olympisch ticket te bemachtigen is haalbaar, zegt Ten Holte. Oranje treft Argentinië, Tsjechië en Spanje, landen waarvan de Nederlandse vrouwen op het afgelopen WK in Denemarken met ruime cijfers wonnen. “We zijn normaal gesproken beter, maar dit zijn wel andere wedstrijden. Ik weet dat Spanje een aantal geblesseerde speelsters terug heeft en Tsjechië kan het ons moeilijk maken als wij niet scherp zijn.”

Zeker is dat Ten Holte op het doel staat op het OKT in Torrevieja. Ze is in een jaar tijd uitgegroeid van derde naar eerste keus onder de lat. “Ik heb wel een beetje mazzel gehad. Bij mijn eerste WK (2021) viel Rinka Duijndam weg met een burn-out, een jaar later op het EK was Tess Lieder zwanger. Van derde naar eerste keepster is best een sprong, maar ik voelde vanaf het begin het vertrouwen van de bondscoach en de andere meiden en dat heb ik wel nodig.”

Op het WK van 2023 was Ten Holte een van de uitblinkers in het team, dat acht van de negen wedstrijden won, maar geen medaille mee naar huis nam. Noorwegen was te sterk in de kwartfinales. “Ik keepte heel stabiel en zonder angst. Je moet als handbalkeepster een beetje gek zijn om jezelf voor die ballen te gooien. Het is ook een mentaal spelletje; ik probeer in de hoofden van de tegenstanders te komen en ze te dwingen de bal gunstig te gooien voor mij. Maar je moet er wel tegen kunnen dat je meer ballen doorlaat dan tegenhoudt.”

Oranje opent het OKT donderdag met een wedstrijd tegen Argentinië. Tsjechië is vrijdag de tegenstander en gastland Spanje volgt op zondag. De eerste twee in de groep plaatsen zich voor de Spelen in Parijs.