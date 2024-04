Lamens leidt tennisteam met zege op Ostapenko naar play-offs

Onder aanvoering van Suzan Lamens die topspeelster Jelena Ostapenko versloeg, hebben de Nederlandse tennissters de play-offs van de Billie Jean King Cup bereikt. Het team van captain Elise Tamaëla versloeg Letland met 2-1, na eerder een zege op Turkije met dezelfde cijfers. Doordat het onderling resultaat meetelt bij een eventuele gelijke stand zijn de tennissters zeker van de play-offs in het landentoernooi.

Lamens trof met Ostapenko de nummer 10 van de wereldranglijst. De Letse, die in 2017 Roland Garros op haar naam schreef, won dit kalenderjaar ook al twee WTA-toernooien. “Dat wordt een pittig potje”, dacht de 24-jarige tennisster, zelf de nummer 164 van de wereldranglijst. Lamens was blij dat het op gravel was en niet op hardcourt, waarop Ostapenko dit jaar sterk speelde. “Dat vertraagt het spel nog. Ik wist dat ik taai moest zijn, goed moest bewegen en zorgen dat ze extra ballen moest slaan en fouten maakte.”

De Nederlandse won de eerste set in de tiebreak met 9-7, nadat ze was teruggekomen van een break achterstand en setpoints tegen had gekregen. In de tweede set had ze aan een break genoeg: 7-6 (7) 6-4. “Ik hield mezelf voor om mentaal rustig te blijven, zeker toen ik zag dat zij bezig was met randzaken. Ik denk dat dit de beste overwinning is die ik ooit heb behaald als je kijkt naar de ranking van de tegenstander. In het resultaat heb ik mezelf verrast, maar niet in hoe ik speelde. Ik wist dat dit erin zat en ben blij dat het eruit is gekomen en ik beloond ben.”

Lang kon Lamens niet van haar zege genieten, want ze moest met Demi Schuurs opnieuw de baan op voor de beslissende dubbelpartij, omdat Eva Vedder de eerste partij tegen Darja Semenistaja in drie sets had verloren. Tegen Ostapenko en Semenistaja wonnen Lamens en Schuurs in twee sets: 7-6 (3) 6-3. “Je moet snel schakelen, maar ik wist dat ik met Demi een goede speelster naast me had. Daarom was ik ook positief over onze kansen. Als team waren we sterker, we speelden met meer energie.”