Badmintonner Caljouw na uitschakeling op EK niet naar Spelen

Badmintonner Mark Caljouw heeft zich niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs. De 29-jarige badmintonner moest op het Europees kampioenschap in Saarbrücken een medaille halen om zich te kwalificeren, maar hij werd in de achtste finales uitgeschakeld.

Caljouw verloor van de Deen Anders Antonsen, de nummer twee van de plaatsingslijst die vierde staat op de wereldranglijst. Het werd 21-18 21-11. Caljouw is zelf de nummer 47 op de wereldranglijst. Hij greep vorig jaar op de Europese Spelen in Polen net naast een medaille en een olympisch ticket. Caljouw deed drie jaar geleden wel mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waar hij in de achtste finales werd uitgeschakeld.

Ook Joran Kweekel is uitgeschakeld in de achtste finales van het EK. De 25-jarige Nederlands kampioen verloor in drie games van Toma Junior Popov, de nummer vier van de plaatsingslijst: 17-21 21-16 21-14.