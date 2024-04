Djokovic op tennistoernooi Monte Carlo door naar kwartfinales

Novak Djokovic heeft de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Monte Carlo. De nummer 1 van de wereld won in een partij met veel breaks in twee sets van de Italiaan Lorenzo Musetti: 7-5 6-3.

Voor Djokovic was het de tweede zege, nadat hij een vrije doorgang had in de eerste ronde. De Serviër speelt op het graveltoernooi van Monte Carlo zijn eerste wedstrijden sinds de vroege uitschakeling op het toernooi van Indian Wells, begin maart.

Djokovic werd vorig jaar in Monte Carlo uitgeschakeld door Musetti. De Italiaan begon nu ook goed en won meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander. Djokovic kwam terug tot 4-4 en greep met een tweede break op 6-5 de set. Ook in de tweede set waren er kansen over en weer, maar pakte Djokovic een break meer.

In de kwartfinales neemt de 36-jarige Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. De bedwinger van Tallon Griekspoor in de tweede ronde won in twee sets van zijn landgenoot Alexei Popyrin: 6-3 6-4.