Nadal bij rentree in Barcelona tegen Cobolli

Rafael Nadal neemt het in Barcelona bij zijn rentree op de tennisbaan na drie maanden afwezigheid op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Begin januari kreeg de Spaanse tennisser op het toernooi van Brisbane te maken met een nieuwe heupblessure. Nadal hoopte aanvankelijk in maart in Miami weer te kunnen spelen, maar dat toernooi kwam te vroeg.

De 22-voudig grandslamkampioen is door blessures gezakt naar de 646e plaats op de wereldranglijst. Vorig jaar miste hij vrijwel het hele seizoen door een heupblessure. Over anderhalve maand hoopt Nadal op Roland Garros zijn favoriete toernooi voor de vijftiende keer te winnen.

Nadal (37) heeft het graveltoernooi in Barcelona al twaalf keer gewonnen, voor het laatst in 2021. De afgelopen twee jaar won zijn landgenoot Carlos Alcaraz de titel. Tegenstander Cobolli is de nummer 63 van de wereld.