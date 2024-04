Tennisster Osaka hoopt op deelname aan Spelen

De Japanse tennisster Naomi Osaka hoopt haar land te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Parijs. Daarvoor heeft ze wel clementie nodig van de leiders van de tennisbond van haar land omdat ze niet aan de eis van twee deelnames aan wedstrijden voor de Billie Jean King Cup heeft voldaan. Japan plaatste zich voor het eerst voor het eindtoernooi van de landencompetitie door te winnen van Kazachstan. Na vier jaar speelde Osaka weer voor haar land.

“Ik zou het geweldig vinden als ik naar de Spelen mag”, zei Osaka. Drie jaar geleden op de Spelen van Tokio mocht ze nog de olympische vlam ontsteken, maar de voormalige nummer 1 van de wereld is mede door blessures, mentale problemen en een pauze wegens zwangerschap ver weggezakt op de wereldranglijst.

“Als kind keek ik al naar de Spelen, ik zag het als een groot sportfeest”, vertelde ze nadat ze Japan had geholpen de finales van de Billie Jean King te bereiken. In Tokio werd ze in de derde ronde uitgeschakeld. “Als ik weer mag meedoen heb ik de ambitie een medaille te winnen.” Osaka staat momenteel ver buiten de top 100 en kwam in zes toernooien niet voorbij de kwartfinales.