OS-kampioene hinkstapspringen Rojas mist Spelen door blessure

Olympisch kampioene hinkstapspringen Yulimar Rojas doet komende zomer niet mee aan de Spelen van Parijs. De 28-jarige Venezolaanse heeft tijdens een training een achillespeesblessure opgelopen en heeft daarna in Madrid een operatie ondergaan.

“Mijn hart is gebroken. Het spijt me zeer dat ik niet op de Spelen in Parijs kan zijn”, schreef Rojas op sociale media, met daarbij een foto van haar in een ziekenhuisbed. Het ongeval gebeurde bij een landing na een sprong. “Ik voelde een intense pijn, die het gevolg is van een gescheurde achillespees.”

Rojas behaalde zilver op de Olympische Spelen van Rio 2016 en won goud in Tokio. In Boedapest werd ze vorig jaar voor de vierde keer wereldkampioen, nadat ze met haar laatste sprong de achtste plaats had verruild voor de eerste. Ze is ook wereldrecordhoudster met 15 meter en 74 centimeter.

In Venezuela wordt ze gezien als een nationale held. “Al mijn liefde, solidariteit en steun. We houden van je en we kennen je inzet en discipline. Je bent een strijder voor het leven, een voorbeeld voor de jeugd”, gaf president Nicolás Maduro de atlete een steunbetuiging. Rojas woont in Spanje.