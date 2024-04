Handbalsters vieren met twee drankjes plaatsing voor Parijs

Met de instructie dat er maximaal twee drankjes waren toegestaan vierden de Nederlandse handbalsters vrijdagavond de plaatsing voor de Olympische Spelen. Nadat de ploeg zelf Tsjechië had verslagen betekende de overwinning van gastland Spanje op Argentinië een gegarandeerde plek bij de eerste twee landen waarvoor in Torrevieja een ticket voor Parijs 2024 klaarlag. “We waren het aan onze stand verplicht om ons te plaatsen, maar je moet het nog wel doen”, keek Angela Malestein een dag later terug.

Argentinië en Tsjechië waren tegenstanders op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) waar Oranje het normaal gesproken niet lastig mee heeft. “Maar een OKT is altijd een heel bijzonder toernooi, dat speel je niet elk jaar.”

Terwijl Spanje en Argentinië hun duel uitvochten, was het team van bondscoach Per Johansson al teruggekeerd naar het hotel. De meeste speelsters zochten na het diner hun kamer op. Nadat de zege van de Spaanse vrouwen een feit was volgde in de groepsapp het goede nieuws. “Dat was het sein voor een klein drankje beneden. De instructie was dat je niet meer dan twee wijntjes mocht drinken. Daar houdt iedereen zich wel aan”, vertelde Malestein, zowel donderdag tegen Argentinië (34-22) als een dag later tegen Tsjechië (32-18) de topschutter van Oranje. “We moeten nog tegen Spanje en je wilt fit blijven.”

Met het Nederlandse team werd Malestein vierde op de Spelen van Rio 2016 en volgde in Tokio (2021) uitschakeling in de kwartfinales door Frankrijk. “Vierde worden is het ergste wat er is voor een topsporter. Het was een knappe prestatie, maar je grijpt wel naast de medailles.” Tokio beviel de 31-jarige Malestein sowieso niet. “Spelen in een lege hal vanwege corona. Dat was niks. Ik ben een publieksspeelster, geniet juist als er sfeer is op de tribunes.”

Die was er in Torrevieja, waar Malestein tot haar vreugde veel Nederlandse fans op de tribunes zag. “En dat gaan we straks in Frankrijk natuurlijk ook meemaken. Ik kan niet wachten tot het zover is.” De handbalsters beginnen hun toernooi in Parijs, vanaf de kwartfinales gaat het verder in Lille.

Eerst maakt ze het seizoen nog af in Hongarije bij Ferencváros, waarmee de geboren Spakenburgse strijdt om de landstitel en in de kwartfinales van de Champions League staat. En zondag wacht Spanje nog, een veredeld oefenpotje nu. Malestein: “Maar we willen graag winnen, een signaal afgeven dat bij ons niks te halen valt.”