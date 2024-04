Pidcock redt voorjaar na tegenslag met zege in Gold Race

Tom Pidcock won nu wel de Amstel Gold Race, drie jaar nadat een fotofinish had uitgewezen dat de Britse wielrenner in een sprint met drie net was geklopt door Wout van Aert. Er bleven altijd twijfels over de juistheid van die beslissing.

Pidcock wilde niet hardop uitspreken dat dit zijn tweede zege was in de Limburgse koers. “Ik wilde het eigenlijk zeggen, maar ik wil geen controverse veroorzaken”, sprak hij met een lachje. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers won de Gold Race door in een sprint met drie medevluchters de Zwitser Marc Hirschi achter zich te houden.

Zo redde Pidcock, met nog een Ardens tweeluik voor de boeg, al zijn voorjaar dat door een val in de Ronde van Baskenland op een mislukking leek uit te lopen. Pidcock ging onderuit bij de verkenning van de openingstijdrit. Gevreesd werd voor zware blessures, maar hij kwam er wonderwel zonder breuken vanaf en besloot daarop in Parijs-Roubaix weer op de fiets te stappen. “Ik had die wedstrijd nodig om hier goed te zijn. Ik reed daar niet per se voor een goed resultaat.”

De doktoren hadden het goedgekeurd. “Ik vond het belangrijk om weer een koers te rijden. Toen ik wist dat het geen kwaad kon, heb ik meteen gezegd dat ik wilde rijden. Het deed pijn, maar dat geeft niets.”

“Het seizoen verliep tot nu toe niet zoals ik graag had gewild. Ik had graag al een koers gewonnen, maar het is nooit te laat om de handen in de lucht te mogen steken.”