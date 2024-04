Mollema blij met eindelijk weer top 10-notering in Gold Race

Bauke Mollema evenaarde met de zevende plaats zijn beste resultaat ooit in de Amstel Gold Race. “Het is mooi om hier weer eens van voren te rijden. Dat is me niet vaak gelukt”, zei Mollema, die er in de finale net niet in slaagde aansluiting te vinden bij een kopgroep van vier. Van dat viertal won de Brit Tom Pidcock de sprint.

Mollema beschreef het als een “gekke koers” waarin hij in een groep van twaalf terechtkwam. Vanuit deze groep reden Pidcock en zijn drie metgezellen weg op de Geulhemmerberg. Op de Bemelerberg, de laatste helling, ondernam Mollema nog een poging naar de koplopers te rijden, maar juist op dat moment versnelde Pidcock weer.

“Ik bevond me op zich in een goede positie met mijn ploeggenoot Mattias Skjelmose achter me. Ik voelde me goed, maar miste net dat beetje explosiviteit. Toch ben ik blij met deze klassering. Een top 10-notering hier, dat was lang geleden.”