Wiebes zal paar nachten slecht slapen na missen zege Gold Race

Lorena Wiebes beleefde in de Amstel Gold Race de nachtmerrie die menig wielrenner al is overkomen. De sprintster van SD Worx-Protime dacht dat ze de Nederlandse klassieker had gewonnen, maar werd al juichend nog net voor de streep gepasseerd door Marianne Vos. “Het was een verschrikkelijk gevoel, zo dom”, vertelde ze nadat ze de eerste emoties had verwerkt.

Er waren geen tranen meer bij de 25-jarige renster uit Mijdrecht die zo vaak als eerste de finish passeert. “Maar ik zal nog wel een paar nachten slecht slapen. Het overkomt bijna elke renner een keer, een leermoment.”

Haar ploeggenoten hadden de aanvankelijk ontroostbare Wiebes (25) opgevangen. Demi Vollering sprak haar moed in. “Ze zei: jij komt hier volgend jaar alleen maar meer gemotiveerd terug. Maar ik kon alleen maar denken: hoe stom kun je zijn. En de ploeg en met name Demi had zo hard voor mij gewerkt.”

Bovendien was de koers door een ongeval fors ingekort, waardoor de kansen voor Wiebes ten opzichte van de klimmers alleen maar waren gestegen. Het lukte ook de laatste passage op de Cauberg aan te klampen waarna ze in een groep van zo’n twintig rensters op de finish af denderde. “We hadden in de laatste ronde besloten dat de ploeg voor mij zou rijden. Ja, ik wil revanche. Hier nog eens winnen is nu zeker een doel. Dit is me nooit overkomen. Het was de eerste keer en hopelijk ook de laatste.”