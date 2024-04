Nageeye wil door op marathon tot Spelen van Los Angeles

Abdi Nageeye is van plan zijn marathoncarrière te verlengen. “Ik kan makkelijk nog de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles halen”, zei de 35-jarige hardloper na zijn overwinning in de marathon van Rotterdam. “Ik heb hier mijn makkelijkste marathon ooit gelopen. Ik dank dat aan een perfecte voorbereiding.”

Nageeye heeft na 21 marathons alles goed voor elkaar. “Ik heb veel geleerd van de drie topcoaches onder wie ik getraind heb en weet nu zelf heel goed welk programma ik fijn vind. Ik stem alles af met Louis Delahaije, die meer mijn mentale coach is. Bovendien ben ik nu veel vaker bij mijn gezin. Voorheen was ik soms wel twee maanden van huis, maar nu zie ik de kinderen elke weekend en het komt vaak genoeg voor dat ik ze naar school kan brengen. Het plaatje is perfect.”

Nageeye is er zelf ook verbaasd over, want twee jaar geleden dacht hij nog voorzichtig aan zijn carrière na het marathonlopen en droomde hij van een succesvol leven als zakenman in zijn geboorteland Somalië. “Soms moet je de plannen bijstellen. Als je alles op de rit hebt, ben je voor de marathon meestal al te oud, maar ik denk dat ik nog mooie jaren voor me heb”, aldus de winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Tokio, die deze zomer in Parijs opgaat voor zijn derde olympische marathon.