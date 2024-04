Nadal maakt succesvolle rentree en verslaat Cobolli in Barcelona

Rafael Nadal heeft een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan. De 37-jarige Spanjaard rekende in de eerste ronde in Barcelona af met de Italiaan Flavio Cobolli: 6-2 6-3.

Voor Nadal was het zijn eerste partij op gravel sinds zijn zege in de finale van Roland Garros in 2022. Daarna kwam hij lange tijd niet in actie door blessures. De 22-voudig grandslamwinnaar maakte in januari van dit jaar al eerder zijn rentree, maar op het toernooi van Brisbane kreeg hij te maken met een nieuwe heupblessure.

Nadal, die het toernooi van Barcelona twaalf keer won, neemt het in de tweede ronde op tegen de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur.