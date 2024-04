Frankrijk en Duitsland organiseren WK handbal voor mannen in 2029

Frankrijk en Duitsland organiseren het WK handbal voor mannen in 2029. Dat heeft de internationale handbalfederatie (IHF) bekendgemaakt. De openingswedstrijd en de finale worden gehouden in Parijs.

De IHF maakte ook bekend dat Denemarken, IJsland en Noorwegen de gastlanden zijn van het WK voor mannen in 2031. Het WK voor vrouwen vindt in 2029 plaats in Spanje en in 2031 in Tsjechië en Polen.

Duitsland organiseert zo in 2029 het tweede WK handbal op rij. In het land wordt ook al het WK van 2027 gehouden. Duitsland is daarvoor nog samen met Nederland gastland van het WK handbal voor vrouwen in 2025.

“Frankrijk en Duitsland zijn twee geweldige gastlanden waarmee het handbal vooruit kan kijken naar de volgende stap in zijn ontwikkeling”, zei Andreas Michelmann, de voorzitter van de Duitse handbalbond DHB. Volgens de bond liggen er nog plannen om andere landen te betrekken bij het organiseren van wedstrijden.