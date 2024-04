Olympische basketbalselectie VS gevuld met NBA-sterren

De Amerikaanse basketbalselectie voor de Olympische Spelen is zo goed als rond, schrijven onder meer The Athletic en CBS Sports. Het mannenteam bestaat uit NBA-sterren zoals LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry.

Coach Steve Kerr heeft al elf van de twaalf plekken in zijn team ingevuld. Volgens The Athletic zal Kawhi Leonard waarschijnlijk de laatste plek van de selectie innemen, als hij op tijd hersteld is van zijn knieblessure.

De Verenigde Staten willen komende zomer in Parijs voor de vijfde keer op rij olympisch kampioen worden. Vorig jaar eindigden de Amerikanen nog teleurstellend als vierde, maar toen ontbraken veel grote namen. Slechts één speler uit dat team is opnieuw geselecteerd.

Het olympische toernooi begint voor het Amerikaanse team op 28 juli.