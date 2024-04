Wielrenner Vingegaard ontslagen uit Spaans ziekenhuis

Wielrenner Jonas Vingegaard is ontslagen uit het Spaanse ziekenhuis, waar hij bijna twee weken heeft gelegen. De tweevoudig Tourwinnaar kwam op 4 april hard ten val in de Ronde van het Baskenland. Hij bleek een sleutelbeen en meerdere ribben te hebben gebroken en een longkneuzing opgelopen te hebben.

“Hallo allemaal, het is tijd om het ziekenhuis te verlaten”, zegt de 27-jarige Deen op de sociale media van zijn ploeg Visma – Lease a Bike. “Ik wil alle medische staf bedanken voor de goede zorg. En ik dank ook iedereen voor de steun. Ik heb veel berichtjes, cadeautjes en tekeningen ontvangen. Het was hartverwarmend. Het is nu tijd om volledig te herstellen.”

Visma – Lease a Bike plaatste foto’s van Vingegaard waarop de Deen zijn linkerduim opsteekt terwijl hij voor het ziekenhuis staat. Zijn rechterarm zit in een mitella.

Vingegaard werd vorige week geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. “Hij zal de komende weken herstellen, maar het is nog niet duidelijk hoe lang zijn revalidatie gaat duren”, liet de Nederlandse ploeg toen weten.

Vingegaard vloog uit de bocht toen het parcours naar rechts ging. Hij bleef roerloos op zijn linkerzij liggen terwijl hij werd behandeld. Zijn kleding was volledig gescheurd en op zijn lichaam waren de verwondingen duidelijk zichtbaar. Na ruim tien minuten werd hij afgevoerd in een ambulance. De Deen leek op de brancard aan het zuurstof te liggen.

De Tour de France begint op 29 juni. Het is de vraag of de titelhouder op tijd hersteld is.