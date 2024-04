Australische O’Callaghan zwemt vlak boven toptijd Steenbergen

Zwemster Marrit Steenbergen lijkt op het koningsnummer 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen van Parijs in ieder geval serieus rekening te moeten houden met de Australische Mollie O’Callaghan. De tweevoudig wereldkampioene pakte in Gold Coast de nationale titel in een sterk bezette finale, in een tijd (52,27) die maar één honderdste van een seconde boven de toptijd van Steenbergen van februari lag.

Aan de finale deden vijf van de tien snelste vrouwen op de 100 vrij aller tijden mee. Olympisch kampioene Emma McKeon is van hen de snelste, met een persoonlijk record van 51,96. Bij de nationale kampioenschappen kwam ze niet verder dan de derde plek (53,09). De Australische zwemsters zijn nog volop in voorbereiding op de olympische kwalificatiewedstrijden van juni, waar zij strijden om slechts twee plekken op het koningsnummer.

Steenbergen haalde in februari in Doha bijna drie tienden van haar Nederlands record af (52,26), wat haar haar eerste individuele WK-goud opleverde. Dat was de achtste tijd ooit. Het wereldrecord staat sinds 2017 op naam van de Zweedse Sarah Sjöström (51,71), maar zij doet in Parijs niet mee aan het koningsnummer.