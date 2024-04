Nadal in tweede ronde Barcelona onderuit tegen De Minaur

Rafael Nadal is er bij het graveltoernooi van Barcelona niet in geslaagd de derde ronde te bereiken. De 37-jarige Spanjaard, die in eigen land zijn rentree maakt na een blessureperiode, moest zijn meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur. Het werd 7-5 6-1.

Nadal speelde in Barcelona zijn eerste toernooi op gravel sinds zijn eindzege op Roland Garros in 2022. In januari van dit jaar maakte hij zijn rentree, maar in Brisbane kreeg hij weer last van een heupblessure. Nadal, die 22 grandslamtoernooien won, had in de eerste ronde de Italiaan Flavio Cobolli in twee sets verslagen.

Tegen De Minaur, de huidige nummer 11 van de wereld, werd Nadal direct gebroken. De routinier toonde echter veerkracht en kwam op een voorsprong van 4-3. Daarna overleefde De Minaur een breakpoint en trok de eerste set met 7-5 naar zich toe.

In de tweede set nam De Minaur al vlot een dubbele break voorsprong (4-1). Nadal slaagde er niet meer in zich op te richten en moest de set met 6-1 afstaan.

Voor een plek in de kwartfinale neemt De Minaur het op tegen de winnaar van de confrontatie tussen de Duitser Daniel Altmaier en de Fransman Arthur Fils.