Barcelona-middenvelder De Jong noemt uitschakeling flinke domper

Frenkie de Jong van FC Barcelona wist dat zijn ploeg het met tien man lastig ging krijgen tegen Paris Saint-Germain. Na de rode kaart voor verdediger Ronald Araújo moesten de Spanjaarden nog meer dan een uur met tien man spelen tegen PSG en verloren met 4-1. “Dit is een flinke domper, omdat we volledig overtuigd waren dat we door konden gaan”, zei hij tegen Movistar.

“Dat we 1-0 voor kwamen was een groot voordeel, maar als je zo veel minuten als wij met tien man moet spelen, tegen een ploeg zo goed als PSG, dan weet je dat je het heel zwaar gaat krijgen”, vertelde de middenvelder.

Barcelona probeerde toen het 3-1 achter stond nog iets terug te doen, mede omdat de eerste wedstrijd in een 3-2-zege voor de Spanjaarden was geëindigd. “We hebben alles gegeven, maar uiteindelijk leverden al die inspanningen niets op. We hebben gevochten voor een resultaat, maar na de rode kaart zat het er niet in. Er zit niets anders op dan onszelf bijeen te rapen en proberen het volgend seizoen beter te doen.”