Bijna 200.000 Nederlanders hebben kaartje voor Spelen in Parijs

Er zijn tot nog toe bijna 200.000 toegangskaartjes voor de Olympische Spelen in Parijs verkocht aan Nederlanders. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF honderd dagen voor aanvang van het sportevenement.

“De belangstelling is ongelooflijk. Er is heel veel vraag naar kaarten, waarmee het verhaal dat kaartjes moeilijk te verkrijgen en loeiduur zijn nuancering verdient”, zegt topsportdirecteur André Cats van NOC*NSF. “Ter vergelijking, op de Spelen van Londen werden 75.000 kaarten verkocht aan Nederlandse fans.”

Er gaan woensdag nog eens honderdduizenden kaartjes in de verkoop via de website van het Internationaal Olympisch Comité. “Dus het aantal Nederlandse supporters in Parijs zal nog verder toenemen. Het gaat een feest voor de sporters worden”, aldus Cats.

Ook de kaartverkoop voor het TeamNL Huis, voorheen Holland House, gaat voortvarend. Bijna alle dagen is het onderkomen in het Parc de la Vilette, waar de Nederlandse medaillewinnaars worden gehuldigd, uitverkocht.