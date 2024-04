Cats pleit voor bonus voor alle olympische medaillewinnaars

Topsportdirecteur André Cats van sportkoepel NOC*NSF juicht een financiële bonus voor olympisch kampioenen toe. Hij zei dat tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal. “De atletiek zie ik als wegbereider, want ik vind dat het Internationaal Olympisch Comité het initiatief moet nemen om prijzengeld in alle sporten uit te keren.”

De mondiale atletiekbond maakte onlangs bekend dat de winnaars van een gouden olympische plak op de Spelen van Parijs een bonus van 50.000 dollar krijgen. Daarmee is World Athletics de eerste sportbond die tot zo’n financiële beloning overgaat op de Spelen.

“Een verrassende keuze van World Athletics, maar een te prijzen initiatief en een goede ontwikkeling”, vindt Cats. “Omdat topsporter zijn een beroep is. De koers van NOC*NSF is vooral ook proberen om een inkomen voor sporters te garanderen en daar slagen wij goed in, maar prijzengeld op toernooien waar een commerciële waarde aanzit, hoort daar ook bij.”

De sportkoepel keert zelf ook bonussen uit aan Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Het budget voor Parijs is verhoogd naar 1,3 miljoen euro. De winnaar van een gouden plak ontvangt 30.000 euro, voor een paralympiër is dat 20.000 euro.