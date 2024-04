NOC*NSF heeft volste vertrouwen in veilige Spelen

Topsportdirecteur André Cats van sportkoepel NOC*NSF heeft er het volste vertrouwen in dat de Olympische Spelen in Parijs veilig zullen verlopen. Dat zegt hij honderd dagen voor aanvang van het sportevenement.

“We kunnen niet ontkennen dat er risico’s op onveilige situaties zijn en onze sporters en stafleden lezen ook in de kranten en op websites over terreurdreiging, maar we hebben van de Franse organisatie de verzekering dat ze er alles aan doen om de Spelen veilig te laten verlopen”, aldus Cats.

Parijs zal tijdens de Spelen (van 26 juli tot en met 11 augustus) overspoeld zijn door agenten en militairen. Vooral het conflict in de Gazastrook heeft de staat van paraatheid verhoogd in Frankrijk. President Macron opperde maandag al de mogelijkheid dat bij een groot veiligheidsgevaar de geplande botenparade in de rivier de Seine bij de openingsceremonie kan worden geschrapt.

“Ik heb gelezen dat er een plan B en plan C is, dus dat laat zien dat Franse autoriteiten de veiligheid heel serieus nemen”, zegt Cats. “De maatregelen zullen ook heel zichtbaar zijn en dat zal ook de sporters kunnen afleiden, maar het is goed dat we allemaal een beetje alerter zijn. Ik merk niet dat sporters al heel erg met die veiligheid bezig zijn. Zij weten ook dat wij steeds in nauw contact staan met de veiligheidsdiensten.”