Pogacar ‘in goede vorm’ aan start Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar komt zondag vol vertrouwen aan de start van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. “De vorm is goed, ik denk dat ik het goed kan doen. Ik kijk ernaar uit om weer een nummer op te spelden”, blikte de Sloveense topfavoriet vooruit op de website van zijn ploeg UAE Team Emirates. “Luik is een van mijn favoriete wedstrijden, en ook een van de lastigste. Het is altijd mooi om daar terug te keren.”

Pogacar won de klassieker in de Ardennen in 2021. Vorig jaar haalde hij de finish niet door een valpartij. Sinds zijn eindzege vorige maand in de Ronde van Catalonië, waarin hij vier etappes won, kwam hij niet meer in actie in een koers. “Sinds Catalonië heb ik met een aantal teamgenoten enige tijd op hoogte doorgebracht en hebben we samen goed opgebouwd richting de Giro.”

De Nederlander Sjoerd Bax is een van de helpers van Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. De andere renners in de ploeg van Team Emirates zijn de Sloveen Domen Novak, de Portugees João Almeida, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, de Zwitser Marc Hirschi en de Italiaan Diego Ulissi.