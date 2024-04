Verstappen tevreden over nieuwe opzet sprintweekends Formule 1

Max Verstappen is tevreden met de nieuwe opzet van de raceweekeinden met een sprintrace. “Er zit nu meer logica in en dat hadden we nodig”, zei de drievoudig wereldkampioen tegen aanwezige media bij de Grote Prijs van China in Shanghai.

De zaterdag opent dit seizoen met de sprintrace, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag. Voorheen was de sprintrace het sluitstuk van de zaterdag en werd de kwalificatie voor de race al op vrijdag gehouden. “Dit is beter, want het geeft de teams meer mogelijkheden om aan de auto te werken na de sprintkwalificatie. Het is dan minder een gok”, aldus Verstappen.

De coureur van Red Bull herhaalde het belang van de eerste vrije training op vrijdag. Het is de enige oefensessie op het circuit, waar de Formule 1 sinds 2019 niet meer heeft gereden. Door corona verdween Shanghai vier jaar van de kalender. “Er is veel onbekend, dus de eerste training zal heel belangrijk zijn. Hopelijk kom ik snel in een goed ritme en vinden we de juiste afstelling. Ik maak me geen zorgen en denk dat het wel goed komt”, aldus de leider in het kampioenschap.

Verstappen won drie van de vier races die dit jaar zijn verreden. Een overwinning in China ontbreekt nog op zijn erelijst. Na China zijn er nog vijf grands prix met een sprintrace (100 kilometer) waarin de winnaar 8 punten voor het kampioenschap verdient.