Tennisster Rus zorgt voor verrassing tegen favoriete in Rouen

Arantxa Rus heeft voor een verrassing gezorgd op het WTA-toernooi in Rouen. De beste tennisster van Nederland was op het gravel in Frankrijk in de tweede ronde met 6-3 1-6 6-3 te sterk voor de als eerste geplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland. Pavljoetsjenkova is de nummer 22 van de wereld, Rus staat 31 plekken lager.

De partij duurde 2 uur en 13 minuten. De 33-jarige Rus benutte haar eerste wedstrijdpunt, op de service van Pavljoetsjenkova. Een game eerder had de Zuid-Hollandse, woonachtig in Spanje, nagelaten de wedstrijd uit te serveren.

Voor Rus is het haar derde kwartfinaleplaats van het jaar. Begin dit jaar reikte ze tot de kwartfinales in Hobart en in februari in Cluj Napoca. Tot de halve eindstrijd reikte ze in 2024 nog nergens.

Bij de laatste acht neemt Rus het op tegen de Poolse Magda Linette.