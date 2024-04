Eerste bergpunten van Tour de France Femmes in Nederlandse tunnel

De eerste bergpunten van de Tour de France Femmes zijn dit jaar te verdienen in de nieuwe Maasdeltatunnel, maakte Tourdirecteur Christian Prudhomme bekend in Rotterdam. De wielrenster die daar de meeste punten pakt, mag aan het eind van de etappe van Rotterdam naar Den Haag de bolletjestrui voor het eerst aantrekken.

Nederland is een vlak land en dat er toch punten voor het bergklassement kunnen worden uitgedeeld, is volgens Prudhomme heel bijzonder. Hij benadrukt dat het extra speciaal is, omdat deze ‘berg’ onder water doorloopt. De helling van de Maasdeltatunnel is volgens de Tourorganisatie steil genoeg om punten uit te delen. De tunnel ligt vlak bij Maassluis en Rozenburg en werd afgelopen november geplaatst.

Prudhomme was in Rotterdam voor ‘Gele Donderdag’, de officiële aftrap van de steden die het Grand Départ mogen organiseren. Op 12 augustus fietsen de vrouwen van Rotterdam naar Den Haag, een dag later staan de start in Dordrecht en een tijdrit in Rotterdam op het programma. De vierde etappe begint in het Limburgse Valkenburg.