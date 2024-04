Topman Marko van Red Bull bevestigt gesprekken met Sainz

Topman Helmut Marko van het Formule 1-team Red Bull heeft bevestigd dat het team in gesprek is met de Spanjaard Carlos Sainz over een contract. “Maar hij heeft ook een zeer lucratief aanbod van Audi waar wij niet overheen kunnen”, zegt hij in de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

Sainz zit na dit jaar zonder contract bij Ferrari omdat Lewis Hamilton overkomt van Mercedes. De Spanjaard, dit jaar winnaar van de Grote Prijs van Australië, zei eerder dat hij wel graag snel duidelijkheid heeft over zijn toekomst in de Formule 1. Deze week liet hij door Sky Sports optekenen dat hij nog geen idee heeft waar hij volgend jaar rijdt.

Aston Martin is in ieder geval afgevallen, want die renstal heeft veteraan Fernando Alonso langer aan zich gebonden. Red Bull heeft wel een plek voor 2025 naast Max Verstappen, want het contract van de Mexicaan Sergio Pérez loopt aan het einde van dit jaar af.

Sainz begon zijn carrière in de Formule 1 in 2015 bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Hij reed toen samen met Verstappen, die een jaar later promotie maakte naar Red Bull. “Het deed Carlos destijds wel pijn dat we bij Red Bull op Verstappen vertrouwden en niet op hem”, zegt Marko.

Audi heeft nog niets bekendgemaakt over de rijdersbezetting vanaf 2026, het jaar waarin de Formule 1 overstapt op een ander motorreglement en de Duitse fabrikant instapt als eigenaar van Sauber.