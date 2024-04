MVP Embiid helpt basketballers Sixers naar play-offs NBA

Joel Embiid, vorig seizoen verkozen tot meest waardevolle speler van de NBA (MVP), heeft zijn club Philadelphia 76ers met een vleugje van zijn oude vorm aan een plek in de play-offs geholpen. De 30-jarige vedette maakte tegen Miami Heat 23 punten en was met name in de tweede helft op dreef, toen hij zijn ploeg hielp terugkomen van een achterstand van 13 punten. Uiteindelijk wonnen de ‘Sixers’ nipt met 105-104.

Embiid ontbrak begin dit jaar twee maanden na een knie-operatie en had daarna moeite om zijn gebruikelijke niveau te halen. Zijn trainer Nick Nurse zag dat Embiid daar tegen Miami Heat weer in de buurt kwam. “Vooral tegen het eind van de wedstrijd. Het is goed dat hij deze intense minuten heeft meegepakt.” Embiid is een belangrijke troef voor in de play-offs, waarin New York Knicks zaterdag de eerste tegenstander is.