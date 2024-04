Wierenner Skjelmose herstelt van ernstige onderkoeling

De Deense wielrenner Mattias Skjelmose lijkt geen complicaties te hebben overgehouden aan de zware onderkoeling in de Waalse Pijl. De renner werd tijdens de koers zo bevangen door de regen en de kou, dat hij bibberend de strijd op ongeveer 50 kilometer voor de finish staakte.

Op beelden was te zien dat Skjelmose, die als een van favorieten voor de zege van start was gegaan, van de fiets moest worden getild. Hij schokte hevig met zijn lichaam. Zijn ploeg Lidl-Trek meldde dat de Deen na het nemen van een warme douche en het nuttigen van warme dranken zich al een stuk beter voelde en er geen nadere behandeling nodig was.

De Waalse Pijl begon woensdag nog onder een aangenaam voorjaarszonnetje, maar het weer sloeg om met onweer, regen en sneeuw. De temperatuur daalde tot tegen het vriespunt. De 23-jarige Skjelmose was niet de enige die verkleumd afstapte in de Ardennenkoers. Slechts 44 renners haalden de finish. De Brit Stephen Williams won.

“Die kou kan soms echt uren in je lichaam zitten. Het is een aanslag op je organen die moeten herstellen”, zegt Kris Van der Mieren, de arts van de Belgische wielerbond, op Sporza. “Dus is snel opwarmen één, energie opwekken is iets anders. Eigenlijk weet je pas weken na de inspanning hoe het echt zit. Er zijn zelfs verhalen van renners die achteraf nooit meer dezelfde waren.”