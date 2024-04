Halve marathon Beijing ontneemt winnaars medaille om valsspelen

De atleten die zondag bij de halve marathon van Beijing op het erepodium eindigden, moeten hun medailles inleveren. De organisatie besloot daartoe nadat ze hadden geconcludeerd dat twee lopers uit Kenia en een uit Ethiopië de Chinees He Jie opzettelijk lieten winnen. Het viertal is uit de uitslag geschrapt.

Op televisiebeelden was te zien dat de Kenianen en de Ethiopiër in het slot van de race veel sneller renden dan He Jie en hem makkelijk konden passeren. Ze hielden de laatste paar honderd meter echter in en lieten de Chinees als eerste over de finish gaan.

“De trofeeën, medailles en bonussen zullen worden teruggevorderd”, meldt de organisatie van de halve marathon via Chinese staatsmedia.