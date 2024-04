Poels grijpt naast de prijzen in Ronde van de Alpen, López wint

Wout Poels is er niet in geslaagd de Ronde van de Alpen op zijn naam te schrijven. De 36-jarige wielrenner van Bahrain Victorious eindigde als zesde in de rittenkoers die werd gewonnen door de Spanjaard Juan Pedro López van Lidl-Trek. Aurélien Paret-Peintre van Decathlon AG2R won de afsluitende vijfde etappe met start en finish in Levico Terme.

López, die de derde etappe had gewonnen, hield in het klassement zijn voorsprong van ruim een halve minuut op de Australiër Ben O’Connor en op de Italiaan Antonio Tiberi. Poels zakte door zijn klassering in de sprint van de vierde naar de zesde plaats in het klassement.

Poels demarreerde op de tweede lange beklimming van de Palù del Fersina en had aan het begin van de lange afdaling nog een halve minuut voorsprong. Met nog zo’n 15 kilometer te gaan werd hij weer teruggepakt door het groepje met alle favorieten. In Levico Terme begon Poels de sprint op 300 meter voor de streep, maar de Fransman haalde hem al snel in. Poels eindigde als vijfde.