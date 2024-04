Dominante zege Verstappen in sprintrace China

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van China met groot machtsvertoon de eerste sprintrace van dit jaar in de Formule 1 gewonnen. De drievoudig wereldkampioen startte als vierde op het circuit van Shanghai, maar eindigde na drie inhaalacties als eerste in de race over 100 kilometer. De coureur van Red Bull verstevigde met de verdiende 8 punten zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

Verstappen had een voorsprong van meer dan twaalf seconden op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes naar de tweede plaats reed. Sergio Pérez (Red Bull) rukte in de slotfase op naar de derde plaats.

Voor de eerste inhaalactie hoefde Verstappen weinig te doen, want Lando Norris van McLaren raakte bij de start zijn poleposition kwijt en viel terug naar de zevende plaats. Hij liet zich in de eerste bocht aftroeven door Hamilton, die hem binnendoor voorbij ging. Norris probeerde in de volgende bocht buitenom de koppositie terug te pakken, maar hij schoot daarbij van de baan.

De Nederlander kwam in de eerste ronden moeizaam op gang en moest met de nodige inspanning een aanval van Carlos Sainz (Ferrari) op zijn derde plek afslaan. Na een aanpassing aan de Red Bull vond Verstappen de snelheid en was niet meer te houden. Na zeven van de negentien ronden stoof hij Fernando Alonso (Aston Martin) voorbij en twee ronden later nam hij de leiding over van Hamilton. Hij bleek vervolgens een seconde per ronde sneller dan de rest.

“De eerste rondjes waren hectisch. De wind veranderde vaak van richting en dat maakte het rijden moeilijk”, zei Verstappen in het flashinterview na afloop. “Ik had ook wat problemen met mijn batterijen, maar toen dat eenmaal was opgelost, ging het prima.”

Hamilton hield relatief eenvoudig zijn tweede plek vast, maar daarachter ontspon zich een hard duel om de derde plaats. Pérez profiteerde daarbij van een touché tussen Alonso en Sainz. De Spanjaard van Ferrari verloor daarna het gevecht om de vierde plaats van zijn teamgenoot Charles Leclerc.

De coureurs zijn nog niet klaar in China. Om 9.00 uur komen ze opnieuw op de baan voor de kwalificatie voor de race van zondag.