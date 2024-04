Boos AS Roma voelt zich benadeeld door Serie A

AS Roma verzet zich tegen het besluit van de Serie A om de resterende achttien minuten van de gestaakte wedstrijd tegen Udinese op 25 april uit te spelen. De Italiaanse club spreekt in een verklaring van een ‘oneerlijk’ besluit, omdat het nadelig is voor Roma in de voorbereiding op de halve finales van de Europa League tegen Bayer Leverkusen.

De wedstrijd tegen Udinese op 14 april werd gestaakt nadat verdediger Evan Ndicka onwel raakte en tegen de grond ging. Hij moest per brancard van het veld en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. De geschrokken spelers van Roma wilden na het incident niet meer verder voetballen.

Roma treft op 2 mei Leverkusen. Daarvoor spelen de Romeinen nog tegen Bologna en Napoli en daar zijn nu de inhaalminuten tegen Udinese bijgekomen. Die overvolle speelweek zint Roma niet.

“AS Roma heeft met zijn resultaten en vier opeenvolgende Europese halve finales bijgedragen aan de eerste plek van Italië op de UEFA-ranglijst, waardoor we volgend seizoen vijf Champions League-tickets hebben”, verklaart de club. “Ondanks dat nam de Serie A deze oneerlijke beslissing, waardoor we in het nadeel zijn tegen Leverkusen. Dit is een duidelijke stap achteruit voor het hele Italiaanse voetbal.”