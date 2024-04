Tennisser Ruud naar finale graveltoernooi Barcelona

Tennisser Casper Ruud heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Barcelona. De 25-jarige Noor versloeg in de halve finale op het Spaanse gravel in twee sets de Argentijn Tomás Etcheverry: 7-6 (6) 6-4.

Ruud is als derde geplaatst in Barcelona, zijn Argentijnse tegenstander als zestiende. Nadat beide spelers één keer elkaars opslagbeurt hadden gewonnen, bracht een tiebreak in de eerste set de beslissing. Daarin kon Etcheverry een setpoint niet benutten. Ruud deed dat wel. Met een tweede break in de tweede set maakte de Noorse nummer 6 van de wereldranglijst vervolgens het verschil.

In de finale treft Ruud de winnaar van de andere halve finale tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Serviër Dusan Lajovic. De Noor verloor vorige week nog de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo van Tsitsipas.