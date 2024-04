Voormalig grandslamkampioene Muguruza stopt met tennis

Garbiñe Muguruza beëindigt haar tennisloopbaan. Dat meldde de 30-jarige Spaanse voormalige nummer 1 van de wereld op een persmoment in aanloop naar de Laureus World Sports Awards, die maandag in Madrid worden uitgereikt.

Muguruza, die al ruim een jaar niet meer in actie kwam, won met Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017) twee grandslamtoernooien. In het enkelspel behaalde ze tien titels.

“Tennis heeft me veel gegeven in dit eerste deel van mijn leven. Het is een fantastische reis geweest waarin ik unieke situaties heb meegemaakt. Nu ben ik klaar om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen, dat zeker op de een of andere manier met tennis en sport verbonden zal zijn”, aldus Muguruza, die nu als ambassadeur van Laureus aan de slag gaat.