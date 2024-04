Tennisster Lamens bereikt finale van graveltoernooi in Oeiras

Tennisster Suzan Lamens heeft de finale bereikt van het challengertoernooi in het Portugese Oeiras. De 24-jarige tennisster versloeg in de halve finale van het graveltoernooi de Franse Kristina Mladenovic in drie sets: 4-6 6-0 6-0.

Lamens moest de eerste set nog aan de Française laten nadat ze op 5-4 op haar opslagbeurt werd gebroken. Daarna verloor de Nederlandse echter geen game meer en na 1 uur en 49 minuten serveerde ze de partij uit op haar eerste matchpoint.

In de finale neemt Lamens het op tegen de Deense Clara Tauson. Die kon zonder te spelen naar de finale nadat de Amerikaanse Bernarda Pera zich had teruggetrokken.

Lamens won eerder dit jaar een ITF-toernooi in Trnava in Slowakije. Ze speelde een week eerder met het Nederlandse team in de Billie Jean King Cup in Oeiras ook al sterk en won toen onder meer van de Letse Jelena Ostapenko, de nummer 10 van de wereldranglijst.