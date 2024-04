Ongenaakbare Verstappen heeft de Red Bull nog sneller gemaakt

Max Verstappen heeft alles op orde voor de Grote Prijs van China op zondag. De drievoudig wereldkampioen had zijn Red Bull volledig onder controle in de kwalificatierace en greep ook in de vijfde race van dit jaar de poleposition. “De auto voelde in de kwalificatie nog beter aan, het was heel fijn rijden. Die laatste geklokte ronde was heel netjes. Het was ook lekker om in droog weer te rijden”, zei de coureur van Red Bull in het flashinterview na afloop.

Hij was al tevreden over de auto eerder zaterdag in de sprintrace, die hij na een stroeve start met overmacht won. “De eerste rondjes waren wel hectisch. De wind veranderde vaak van richting en dat maakte het rijden moeilijk en ik had ook wat problemen met een leeglopende accu, maar toen dat eenmaal was opgelost, ging het prima”, sprak de Nederlander toen.

Na de sprintkwalificatie op vrijdag was Verstappen beduidend minder positief. In de regen had hij grote moeite om zijn banden op temperatuur te krijgen en glibberde hij over het asfalt van het circuit van Shanghai. Drie coureurs waren sneller. “Het voelde als rijden op ijs”, zei hij toen.

Maar de kwalificatie op zaterdag verliep nagenoeg perfect. Hij was drie tienden van een seconde sneller dan teamgenoot Sergio Pérez en bijna een halve seconde rapper dan Fernando Alonso (Aston Martin). “Ik had na sprint nog wat dingen aangepast en dat pakte goed uit. Ik heb de auto sneller gemaakt. Maar of ik zondag weer zo’n grote voorsprong kan nemen als in de sprintrace, kan ik moeilijk voorspellen. De andere teams kunnen nu de sprintrace analyseren en leren van de fouten die ze hebben gemaakt.”

De pole van Verstappen was de honderdste voor Red Bull in de Formule 1. Sebastian Vettel veroverde in 2009 voor het eerst poleposition voor het Oostenrijkse team. Verstappen presteerde ook iets bijzonders door pole te pakken in de eerste vijf grands prix van het jaar. Het was lang geleden, in 1999, de Fin Mika Häkkinen ook gelukt.