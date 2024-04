Djokovic doet niet mee aan mastertoernooi Madrid

Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Madrid. De nummer 1 van de wereldranglijst is niet opgenomen in de loting van het toernooi, meldt de organisatie. Die heeft de nummer 2 van de wereldranglijst, Jannik Sinner, nu als eerste geplaatst.

Djokovic werd anderhalve week geleden in de halve finales van het masterstoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld door de Noor Casper Ruud. Dat was zijn eerste toernooi sinds zijn uitschakeling in de derde ronde van het toernooi van Indian Wells in maart. Daarna meldde de 36-jarige Serviër zich af voor het masterstoernooi van Miami. Ook maakte hij eind maart bekend de samenwerking met coach Goran Ivanisevic stop te zetten.