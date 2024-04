Tennisser Van de Zandschulp tegen Eubanks in Madrid

Tennisser Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het masterstoernooi van Madrid op tegen de Amerikaan Christopher Eubanks. Tallon Griekspoor heeft een vrije doorgang in de eerste ronde.

De 28-jarige Van de Zandschulp werd vorige week in de tweede ronde van het ATP-toernooi van München uitgeschakeld. Daardoor viel hij buiten de top 100 van de wereldranglijst. Met Eubanks treft Van de Zandschulp de nummer 44 van de ATP-ranking.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde in Madrid op tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Aleksandar Vukic en de Japanner Taro Daniel. Vukic staat 62e en Daniel 85e. Griekspoor is als 24e geplaatst in Madrid en is de nummer 25 van de wereldranglijst.

Rafael Nadal is in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaan Darwin Blanch, die een wildcard van de organisatie heeft gekregen. De 16-jarige Blanch is de nummer 1028 van de ATP-ranking. De 37-jarige Spanjaard, die op het graveltoernooi van Barcelona zijn rentree maakte, staat op plek 512.

Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Madrid op tegen Brenda Fruhvirtova uit Tsjechië. Rus staat op plek 47 van de wereldranglijst. Fruhvirtova staat 106e op de WTA-ranking.