Turnster Lieke Wevers maakt bij EK internationale rentree

Turnster Lieke Wevers (32) is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de selectie voor de EK turnen in het Italiaanse Rimini. De tweevoudig olympiër maakt zodoende begin mei haar rentree op het internationale podium.

Wevers kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokio voor het laatst internationaal in actie en turnde tijdens de kwalificaties voor de EK weer haar eerste wedstrijden. De eerste kwalificatiewedstrijd won ze, bij de tweede eindigde ze als derde.

De EK-selectie bestaat verder uit Elze Geurts, Vera van Pol, Tisha Volleman en Floor Slooff. Casey-Jane Meuleman is aangewezen als niet-meereizende reserve.

Onder anderen Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman hebben besloten de EK over te slaan. Zij richten zich volledig op de olympische kwalificaties. Nederland plaatste zich bij de WK van vorig jaar met een team voor Parijs 2024.

“De positie van de EK op de wedstrijdkalender van de senioren is niet voor iedere turnster optimaal”, zegt bondscoach Jacobs. “Een aantal turnsters heeft gekozen voor een andere voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Voor de EK heb ik een team kunnen samenstellen met een mix van turnsters die veel toernooi-ervaring hebben en turnsters die minder ervaring hebben. Ons doel is om een optimale teamprestatie neer te zetten, waarbij we streven naar het behalen van de teamfinale en enkele individuele finales.”

De Europese titelstrijd voor vrouwen vindt plaats van 2 tot en met 5 mei. Het toernooi van de mannen van 22 tot en met 28 april.