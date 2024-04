Tennisser Nadal zegt deelname aan Laver Cup toe

De Spaanse tennisser Rafael Nadal speelt in september mee met het Europese team in de Laver Cup. Dat heeft de organisatie van het driedaagse evenement in Berlijn bekendgemaakt. In de competitie nemen zes Europeanen het op tegen zes spelers uit de rest van de wereld.

“Ik heb hele bijzondere herinneringen aan de Laver Cup, inclusief alle emoties uit Londen twee jaar geleden toen ik voor de laatste keer naast Roger speelde”, zei de 37-jarige Nadal in een verklaring over zijn ervaring met Roger Federer. “In deze fase van mijn carrière wil ik alle kansen volledig benutten. Een teamcompetitie is altijd een ongelooflijke ervaring en ik heb er altijd van genoten, de competitie is anders en spannend.”

Naast Nadal doet captain Björn Borg een beroep op onder anderen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev.

Nadal maakte vorige week zijn rentree in Barcelona na een periode van blessureleed. Hij verloor in de tweede ronde van de Australiër Alex de Minaur. Deze week speelt hij op het masterstoernooi van Madrid. De Spanjaard treft in de eerste ronde de 16-jarige Amerikaan Darwin Blanch.