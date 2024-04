Atlete Brinkman wil zondag in Hamburg marathonlimiet Spelen lopen

Atlete Nienke Brinkman wil zondag in de marathon van Hamburg alsnog aan de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs voldoen. Als een laatste test woensdag goed gaat, gaat de winnares van Europees brons op de marathon van 2022 van start in de Duitse stad met als doel om onder de limiet van 2.26.50 te lopen.

Brinkman raakte afgelopen najaar twee weken voor haar deelname aan de marathon van Amsterdam geblesseerd aan een kuit. Daarna was ze weer “iets te enthousiast” begonnen, legt haar manager Valentijn Trouw tijdens een digitaal persmoment uit. Deelname aan de marathon van Valencia in december werd daardoor geen haalbare kaart, waarna Brinkman rust nam en vooral alternatief trainde op de fiets.

In maart is ervoor gekozen om alsnog versneld voor te bereiden voor de marathon van Hamburg. Daarbij heeft de 30-jarige atlete een beetje last aan een pees aan haar kuit gekregen. Een laatste test, deels op wedstrijdsnelheid, moet woensdag uitkomst geven of ze donderdag naar Hamburg afreist om daar drie dagen later “alles op alles te zetten”.

Brinkman is hartstikke fit, zegt Trouw, maar het is niet helemaal zeker of haar lichaam klaar is voor de impact van het lopen. “Dat is dusdanig fragiel, dat het nog alle kanten op kan, maar ik zie haar gewoon naar Hamburg gaan”, zegt hij.

Volgens de manager is het lopen van de limiet in Hamburg de laatste kans voor Brinkman om zich voor Parijs te kwalificeren. Andere manieren via de ranking om zich te kwalificeren zijn er volgens hem niet, omdat door het grote aantal atleten dat de limiet heeft gelopen het quotum al is bereikt.