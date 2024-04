Thailand praat met Formule 1 over straatrace in Bangkok

Thailand wil een Formule 1-race organiseren in de straten van Bangkok. Premier Srettha Thavisin heeft daarover gesproken met Formule 1-baas Stefano Domenicali.

“Thailand heeft de capaciteit om de Formule 1 in Bangkok te organiseren”, postte Srettha op X na de ontmoeting met Domenicali. “Als dit lukt, heb ik er vertrouwen in dat ons land indrukwekkende herinneringen aan anderen zal bezorgen. We beschikken over het juiste potentieel, de juiste capaciteit en de gastvrijheid van de Thaise bevolking.”

Er zijn geen tijdschema en gedetailleerde plannen aangekondigd, maar Thaise functionarissen vertelden lokale media dat het de bedoeling is dat de race op een stratencircuit zal worden verreden, mogelijk rond het historische centrum van de stad. De leiding van de Formule 1 heeft eerder uitgesproken meer straatraces te willen organiseren.

Alex Albon van het team van Williams is de enige Thai die momenteel deelneemt aan de Formule 1 en pas de tweede coureur in de geschiedenis die uit het koninkrijk komt.