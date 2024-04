Wielrenner Van Poppel grijpt naast zege na declassering in Turkije

Wielrenner Danny van Poppel heeft naast de zege gegrepen in de derde etappe in de Ronde van Turkije. De 30-jarige Nederlander van Bora-hansgrohe was na 147,4 kilometer tussen Fethiye en Marmaris de beste in de sprint, maar werd teruggezet omdat hij de Italiaan Giovanni Lonardi had gehinderd. De Italiaan Enrico Zanoncello werd tweede, voor de Duitser Max Kanter.

Na het heuvelachtige deel van de etappe met drie klimmetjes werden de vluchters teruggegrepen en was het in Marmaris aan de sprinters. Ramon Sinkeldam en Robbe Ghys van Alpecin-Deceuninck trokken de sprint aan, maar Van Poppel had de beste versnelling, al week hij licht van zijn lijn af. De Italiaan Lonardi vond dat hij door de Nederlander was gehinderd en tekende met succes protest aan.

Lonardi pakt door de zege ook de leiding in de rittenkoers. De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag.