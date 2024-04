Franse minister belooft schone Seine voor zwemwedstrijden Spelen

De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, belooft dat er schoon water door de Seine in Parijs stroomt voor de olympische wedstrijden openwaterzwemmen en het zwemmen bij de triatlon.

De minister opende dinsdag een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moet ervoor zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. Ze zei dat het verzekeren dat de twee rivieren veilig zijn om in te zwemmen “een van de uitdagingen van de eeuw” zijn. “We zullen op tijd klaar zijn”, zei Oudéa-Castéra. Ze wees erop dat het nog 94 dagen is, totdat de Olympische Spelen beginnen in de Franse hoofdstad.

De kwaliteit van het water van de Seine is een punt van zorg. Voor schoon water is de rivier heel erg afhankelijk van het weer. Door hevige regen spoelt vervuiling vanaf de rivierbanken in het water en zijn afvoeren en riolen genoodzaakt water weg te spelen in de rivier.

In eerder deze maand verschenen onderzoek stond dat de concentraties E.coli en enterokokken regelmatig veel hoger liggen dan de Europese zwemrichtlijn uit 2006 en de schalen van de zwem- en triatlonfederaties voorschrijven. Eerder hadden analyses van de stad Parijs al aangetoond dat tussen juni en september 2023 geen van de veertien Parijse waterbemonsteringspunten een voldoende kwaliteitsniveau had bereikt op basis van de Europese richtlijnen.