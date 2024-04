Turners De Munck en Schmidt naar finales bij EK in Rimini

Turners Loran de Munck en Casimir Schmidt hebben zich bij de EK turnen in het Italiaanse Rimini verzekerd van een finaleplaats. De Munck plaatste zich met een score van 15,000 punten als derde voor de finale op het onderdeel voltige. Voor de 24-jarige turner wordt het zijn derde EK-finale op rij. Oleg Vernjajev uit Oekraïne was met 15,166 punten de sterkste in de kwalificatie.

Schmidt plaatste zich met een gemiddelde van 14,566 punten als vierde voor de finale op het onderdeel sprong. Op dat onderdeel eindigde Nazar Chepurnyi uit Oekraïne (14,900) als eerste. Schmidt stond tien jaar geleden voor de eerste en laatste keer in de EK-sprongfinale.

De Nederlandse ploeg, die verder bestond uit Amine Abaidi, Rick Jacobs en Jermain Grünberg, slaagde er niet in zich te plaatsen voor de landenfinale (top acht). Met 242,562 punten eindigden ze als twaalfde. De ploeg kende in de eerste van in totaal drie subdivisies een sterke start op sprong, maar liet vervolgens punten liggen op brug, rek en vloer. Op de laatste twee toestellen, voltige en ringen, herpakte de ploeg zich. “Het was geen makkelijke wedstrijd”, zei bondscoach Dirk van Meldert, die zijn team later op de dag voorbijgestreefd zag worden door een groot aantal landen. “We hebben drie toestellen goed gedaan. Op brug, rekstok en vooral vloer hebben we in totaal vijf punten laten liggen. Zoiets is frustrerend omdat je weet dat je beter kunt, maar het er niet uitkomt. Op de Spelen gaat het eruit komen. Pas maar op.”

Oekraïne plaatste zich met 253,661 punten als eerste voor de teamfinale van zondag.

De kwalificatie in de meerkamp gold direct als finale. De meerkamptitel werd gewonnen door Marios Georgiou uit Cyprus (84,265). Schmidt was met 81,333 de beste Nederlander op plek 15.

Martijn de Veer kwam individueel in actie en turnde sterk op rek (13,600) en vloer (13,333), maar kwam niet in de buurt van finales.