Gunnewijk stopt als bondscoach van Nederlandse wielrensters

Loes Gunnewijk stopt aan het einde van dit jaar als bondscoach van de Nederlandse wielrensters. Onder haar leiding veroverden de vrouwen 55 medailles op wereldkampioenschappen, EK’s en de Olympische Spelen.

“Hoewel ik nog altijd veel plezier heb in mijn werk, ben ik na twee keer een olympische cyclus toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt de 43-jarige Gunnewijk in een persbericht van wielerbond KNWU. “Dit seizoen gaan we nog volle bak voor een succesvolle zomer, waar hard naar gewerkt is met de Olympische Spelen in Parijs, het EK in Belgisch Limburg en het WK in Zürich.”

Gunnewijk begon in 2017 als talentcoach junior-vrouwen en assistent-coach paracycling. In 2019 werd ze bondscoach wegwielrennen vrouwen waarbij ze verantwoordelijk werd voor zowel de junioren, U23 als de elite.